Il colpo del cda di Mps a Lovaglio: via le deleghe

Lovaglio è stato l’artefice della scalata di Siena a Mediobanca, mandata in porto con successo, ma a un certo punto le visioni strategiche con alcuni soci sono diventate divergenti, oltre al fatto che l’ormai ex ad è indagato nell’ambito dell’inchiesta che la procura milanese ha avviato sulla stessa operazione per un presunto reato di concerto, insieme con Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri.