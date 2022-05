Indagine sui crimini di guerra russi: la surreale iniziativa della procura di Bari

I pm baresi aprono un fascicolo sui presunti crimini di guerra commessi dai soldati russi sui civili ucraini. Un'azione che ricorda molto le incredibili inchieste condotte negli anni scorsi dalla procura di Trani e finite in un buco nell'acqua. Non a caso, alcuni magistrati sono gli stessi

Prima di leggere la seguente notizia è consigliabile sedersi per non cadere a terra dalle risate: la procura di Bari ha aperto un’indagine su presunti crimini di guerra commessi dai soldati russi sui civili ucraini. Il fascicolo d'inchiesta barese è aperto a carico di ignoti per “collaborazione internazionale su crimini di aggressione”.