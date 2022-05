La bolla dei referendum sulla giustizia

Tra poco più di un mese, il 12 giugno si voterà per un turno parziale di elezioni amministrative e per i cinque referendum sulla giustizia, ma di quest’ultimo appuntamento, che riguarda tutto l’elettorato, non si parla affatto. Non ne parlano gli esponenti delle formazioni che non li hanno promossi o appoggiati, ma anche la Lega, che insieme ai Radicali ha formulato i quesiti, non ha dato l’impressione di tenerci più di tanto. Matteo Salvini, interrogato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera aveva risposto: “I primi cinque titoli dei tg sono sulla guerra, il sesto è sul Covid, il settimo sulle bollette. Parlare di separazione delle carriere dei magistrati è difficile: per questo preferisco parlare di casa, di risparmi e magari di flat tax”. Che sia difficile mettere al centro dell’attenzione la questione della giustizia probabilmente è vero, ma chi ha detto che bisogna affrontare solo i temi “facili”?

