Election day? Perché sì

Buone ragioni non populiste per accorpare referendum e amministrative

Si parla di soldi da risparmiare nelle prime dichiarazioni, ovviamente di soddisfazione, dopo l’approvazione dell’ordine del giorno legato al decreto Milleproroghe con cui si chiede al governo di fissare la stessa data per il primo turno delle prossime amministrative e per i referendum. Lo fa il capogruppo leghista nella commissione Affari costituzionali, Igor Iezzi. Forse per un abituale riflesso vagamente populista, per trovare la chiave con cui vendere la proposta all’opinione pubblica, Iezzi si concentra (usando, purtroppo, i soliti toni inutilmente ruvidi verso la ministra Luciana Lamorgese) sui 200 milioni di euro risparmiabili con l’accorpamento, con il cosiddetto election day. Ma ci sono punti ben più importanti, sostenibili senza bisogno di scortesie, e certamente Matteo Salvini e il suo partito ne sono coscienti.