“Le istituzioni cambiano e Amato incarna le esigenze di questi tempi”. Parla il prof. Clementi

"La conferenza sui referendum? La Corte evolve nell'ambito di un processo di ammodernamento, anche del linguaggio: è una dinamica internazionale e non solo italiana. Il presidente ha un'esperienza impareggiabile, conosce vita e mentalità dei corpi dello stato", dice il docente di diritto pubblico all'università di Perugia

Inusuale, per qualcuno inedita. Per altri ancora il segno di un'invasione di campo, di una torsione istituzionale a cui fare molta attenzione. La conferenza stampa con cui Giuliano Amato ha spiegato le ragioni della Corte costituzionale sui quesiti referendari ha aperto uno squarcio nell’opinione pubblica, suscitando reazioni contrapposte. “C’è un problema di comprensione dello spirito del tempo”: Francesco Clementi, professore di diritto pubblico all’Università di Perugia, parte da qui, dalla scarsa capacità di molti osservatori nel leggere le trasformazioni all’interno della società, che finisce così per provocare tanto clamore.