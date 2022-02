La notte del Milleproroghe. Così la maggioranza Draghi traballa

Alla fine, la previsione più fosca, quando già albeggiava su piazza Montecitorio, se l’è lasciata sfuggire un ex ministro di Mario Monti. “Mi sembra di essere tornati lì, agli ultimi mesi di quel governo, quando tutti i partiti facevano quello che volevano”. E del resto, la notte era stata tribolata assai. A un certo punto, Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Pd, e Igor Iezzi, soldato fedele di Matteo Salvini, sono arrivati a un passo dal venire alle mani, coi commessi costretta intervenire per sedare la zuffa e il meloniano Paolo Trancassini che se la rideva di gusto: “E menomale che state in maggioranza insieme, eh”. E non era ancora l’una di notte. La grande baruffa del mille proroghe, da sempre terreno perfetto per imboscate e blitz da attuare “col favore delle tenebre”, doveva ancora iniziare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE