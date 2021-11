Il dissidente Giorgetti, la "passione" di un ministro elevato a leader

Taverna prova la spallata sul capogruppo, poi minaccia i colleghi. Ma perde. "Rischiamo di arrivarci comunque spaccati a metà, alla sfida per il Colle", sussurra Perilli. Intanto l'assemblea dei dem ribolle. Il Nazareno blinda Malpezzi. "Ma occhio a non isolarci", manda a dire Franceschini. Così la corsa verso il prossimo capo dello stato diventa complicata per i rossogialli