"Nella Lega che conosco io, ognuno sa stare al suo posto". I mugugni di Salvini contro Giorgetti

Lo sfogo lo raccolgono i suoi confidenti. Quelli che lo hanno chiamato subito dopo aver letto dalle agenzie le stilettate di Giancarlo Giorgetti. Quelli che agitano strane ricostruzioni, che fomentano le paranoie del capo. E lui, che è il capo, vuole ribadirlo. Matteo Salvini risponde allora così, col tono di chi vuole stroncare sul nascere la polemica, e vuole farlo rivendicando la sua leadership. "Nella Lega che conosco io, ognuno sa stare al suo posto. E sono sicuro che questa sia la Lega che conoscono tutti". Tutti, ecco. E dunque anche quel Giorgetti che in effetti ieri lo ha contattato prontamente, non appena il pasticcio era stato acclarato (e prima di andare a cena con Luigi Di Maio, come se nulla fosse). E gli ha parlato di frasi estrapolate, di un ragionamento mozzato ad arte, di un'intervista che non doveva esserlo, perché "con Bruno Vespa avevamo concordato un colloquio informale, e invece". E invece ne è venuto fuori il più clamoroso atto d'accusa che Salvini si sia mai ritrovato a dover fronteggiare: perché, con toni tanto sprezzanti, con dichiarazioni così nette, più che una critica è parsa un'umiliazione, o comunque una delegittimazione. Bud Spencer, eccolo il leader della lega descritto dal suo vice: uno che sa solo menare cazzotti, uno che non riesce a capire le dinamiche politiche, specie quelle internazionali.

