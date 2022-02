Via libera delle commissioni al bonus psicologo, stanziati 20 milioni. Ora tocca alla Camera

Nel decreto milleproroghe fino a 600 euro a chi soffre di disagi mentali. L'aiuto sarà riconosciuto per fasce Isee

Le commissioni Affari Costituzionali e Bilancio di Montecitorio hanno approvato il cosiddetto bonus psicologo grazie a un'emendamento all’interno del decreto milleproroghe. Si tratta di un sostegno economico fino a 600 euro da spendere nel 2022 per chi si trova a "fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress", come si legge nel documento approvato. Il bonus servirà "a potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali". Le misure entrano nel milleproroghe che sarà in aula alla Camera questo venerdì.

Il governo stanzierà come dote iniziale 20 milioni di euro, ma si potrebbe salire, di cui 10 per il potenziamento delle strutture esistenti e 10 direttamente come rimborsi ai cittadini. Al bonus potranno accedere gli italiani, senza distinzioni d’età, dopo prescrizione medica e diagnosi del disagio. Secondo la relazione tecnica questo intervento raggiungerebbe una platea di 16mila persone. L'aiuto sarà riconosciuto per fasce Isee (l’indicatore della situazione economica), escluso chi ha un’Isee superiore ai 50.000 euro. Le modalità non sono ancora stabilite nei dettagli, bisognerà aspettare il decreto attuativo.

