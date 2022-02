Salvini nel pantano. I suoi ministri seguono Draghi, la Meloni lo minaccia sulle amministrative

La leader di FdI prepara l'ultimatum. "Se non si trova un accordo, alle comunali andremo da soli". Il premier non lo attende, sul programma. E dopo i balneari, tocca al fisco. Garavaglia in imbarazzo alla Camera, Centinaio se la prende con Giorgetti, e Bitocni mette in guardai Giavazzi. Il Carroccio nel panico

C’è Giorgia Meloni che scantona di lato, e gli scombina i piani in vista delle amministrative di maggio, dicendosi pronta “ad andare da sola”. E c’è Mario Draghi, che invece i sogni glieli rovina semplicemente marciando dritto, su binari fissi. E insomma Matteo Salvini sta lì, sospeso sulle sue contraddizioni. Che sui balneari la strategia del doppio gioco, quello del partito di lotta e di governo, fosse andata in cortocircuito, i senatori della Lega lo hanno capito martedì pomeriggio, quando Gian Marco Centinaio, mentre ancora era in corso il Cdm, diceva chiaramente di averne le scatole piene, di questo modo di fare dei ministri del Carroccio. I quali poi, dopo aver votato un testo che loro stessi avevano contribuito a scrivere, si sono ritrovati smentiti dallo stesso sottosegretario all’Agricoltura, che sparacchiava contro di loro su mandato diretto di Salvini. Quanto poi Massimo Garavaglia, titolare del Turismo e promotore della misura, si sia ritrovato in difficoltà, è stato chiaro ieri mattina. Quando, arrivato a Montecitorio per partecipare a un vertice di maggioranza sulla mozione anti-Bolkestein presentata dalla Meloni, ha preteso che nella contro-mozione governativa venisse corredata da un secondo comma “sulla tutela dei lavoratori del settore”, perché altrimenti “FdI in Aula monterà il solito cinema, e qualcuno dei nostri potrebbe accodarsi”. Al che è toccato al ministro Federico D’Incà prevenire l’imboscata, in vista della conta in Aula di oggi pomeriggio: “Ok, però poi nessuno dei vostri può chiedere di votare, per parti separate, alcuni dei punti dell’opposizione”.