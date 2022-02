Da Franceschini a Carfagna, nemmeno moderati e centristi credono al "grande centro"

Il terzo polo a cui lavorano Toti e Renzi fatica a decollare e il progetto per ora raccoglie solo bocciature. Il ministro per il Sud: "Tecnicamente impossibile con questa legge". Il responsabile della Cultura: "Non credo alla rinascita di un centro trasversale". E il costituzionalista Ceccanti (Pd) mette in guardia sui rischi del proporzionale e del Draghi bis

Da Toti e Brugnaro, a Lupi, Bonino e Calenda. E poi, chiaramente Matteo Renzi: tutti insieme, appassionatamente. E rigorosamente al centro, per quel nuovo soggetto politico, sempre più spesso evocato e descritto alle volte come la panacea dei mali (almeno di alcuni) del sistema italiano. Un nuovo polo che dovrebbe andare oltre la somma dei suoi componenti e secondo i sondaggisti potrebbe aggirarsi intorno al 10-15 per cento. O ancora oltre, se fosse in grado di attirare i moderati degli altri partiti. Una sorta di modello Democrazia cristiana (ma forse è soltanto nostalgia) o di federazione per e di Mario Draghi, premier anche dopo il 2023.