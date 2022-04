I tabù sulla giustizia che la politica non vuole affrontare. Parla Nordio

Non è diventato presidente della Repubblica ma Carlo Nordio resta un pensatore finissimo, magistrale, sulla giustizia che non va. Il suo libro fresco di stampa, “Giustizia Ultimo Atto” (Guerini Associati), offre una diagnosi impietosa della moltitudine di guasti e fallimenti che hanno segnato gli ultimi trent'anni della vita politica, sociale ed economica del nostro paese. Il nodo? I tribunali ingolfati, le procure che comandano. La pretesa palingenesi del sistema, che l'inchiesta Mani Pulite avrebbe portato con sé, si è rivelata un'illusione. “Dopo anni di indagini severe e serrate – scrive l'ex procuratore aggiunto di Venezia Nordio – dopo centinaia di condanne eseguite o sospese, dopo decine di carriere politiche compromesse o stroncate, dopo ripetuti conati normativi per creare nuovi reati e inasprire le pene, e dopo i pomposi proclami 'spazza-corrotti', la corruzione è continuata e si diffonde progressivamente, sotto nuove forme e con nuove insidie”.

