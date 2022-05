Sulle sanzioni l'Unione europea si sta tirando indietro?

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Europa ci sei o non ci sei? Il pacchetto delle nuove sanzioni si è fermato nei corridoi e un politico schietto come Josep Borrell non può che confessare di averne perso le tracce. “Sull’embargo al petrolio russo non posso garantire l’accordo”, dice. Mentre dalla Germania, con le parole della ministra degli esteri Annalena Baerbock, arrivano indicazioni su possibili allungamenti dei tempi, “tanto sarà una crisi lunga”, e tentativi di dare una consolazione parlando comunque di “una decisione nei prossimi giorni”, senza dire, ovviamente, quale decisione. E resta la piccola vergogna dei conti doppi per aggirare il divieto di acquisti in rubli. Insomma, resta l’incapacità di programmare assieme il futuro energetico liberandosi dal giogo di un fornitore che è anche ricattatore. E l’Ue fa previsioni economiche, calcola i danni certi e quelli possibili, indica punti di debolezza e confida nella capacità di resistenza.