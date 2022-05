Alt a Svezia e Finlandia nella Nato. La pericolosa scommessa di Erdogan

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La Turchia si mette di traverso per l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. È un comportamento pericoloso e che sembra poggiare su una continua scommessa da parte di Recep Erdogan e cioè sull'idea che per la sua posizione geografica e per il suo ruolo di equilibrio nel mondo islamico della Turchia non si possa fare a meno. Calcoli sensati fino a poco fa, ma la guerra in Ucraina e la tensione nuova e mai registrata (la guerra fredda era un'altra cosa) tra Russia e Usa hanno cambiato le regole di fondo del gioco. Svedesi e finlandesi vogliono parlarne.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Poi c'è la sempre più scoperta strategia russa basata su minacce da ritirare immediatamente dopo aver ottenuto un po' di effetto sull'opinione pubblica.

Fatto #2

Le sanzioni bisogna saperle gestire.

Fatto #3

Qui le mascherine aeree restano.

Oggi in pillole