Osservare Mario Draghi per capire la maturità dell'occidente

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La forza di Mario Draghi è nella capacità di stare solo sui fatti primari, su ciò che conta. Senza restare impigliato dal cretinissimo dibattito italiano, quello in cui la guerra è stata ripassata in padella fino a diventare uno dei soliti, tanti, temi da urlo, da ingiunzione temeraria, da astuta ricerca della visibilità attraverso la pretestuosa contrapposizione. Il viaggio negli Usa è la massima applicazione di questa sua capacità e tutto è favorito dal ruolo di separatore della fuffa dalla sostanza assunto in questi giorni dal governo americano. La linea di Washington dà molto fastidio perché è fondata su informazioni condivise e aperte ed è costituita da obiettivi coerenti con la dottrina favorevole alla democrazia, allo stato di diritto e alla stabilità mondiale. Draghi ne è rispettoso e convinto sostenitore, come esponente maturo di quell'occidente chiamato in causa continuamente in questi giorni.