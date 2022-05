Macron cerca la sponda di Xi Jinping per fermare Putin

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Fermento diplomatico e attivismo nel sostegno militare, apparentemente stanno aumentando insieme. Solo che del primo non si vedono risultati, che non siano fuffa con cui alimentare altra fuffa, e del secondo, invece, si vedono risultati chiarissimi. La diplomazia oggi registra la mossa del cavallo di Emmanuel Macron, presidente di turno dell’Ue oltre che della Francia, in un dialogo con il presidente cinese Xi Jinping. C’è da far sognare tutti i trattativisti, perché è quasi banale vedere in questo abbraccio affettuoso a Vladimir Putin da oriente e da occidente anche una meno affettuosa tenaglia. Insomma, un modo per dire con le buone minacciando però le cattive, anche per il completo isolamento economico e commerciale in cui la Russia si troverebbe se non mantenesse un buon rapporto con la Cina, dopo aver compromesso quello con l’Europa.