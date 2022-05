Draghi e il catasto: partita la ricognizione sugli immobili italiani

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Mario Draghi non si fa incantare né spaventare dalle mosse scomposte della maggioranza. Ascolta (non troppo ma un po’ ascolta), valuta, concede, e chiude le partite. Chi pianta le sue bandierine, alla fine dell’operazione, sembra restarci un po’ male, come se fosse, la sua, una vittoria inespressa. Su fisco e casa e catasto c’è stata una serie di minacce non minacciose e di intimazioni che non intimavano, con il risultato finale di avere, intatto, lo schema precedente della delega, quello con cui si stabiliva di avviare una generale ricognizione sul patrimonio immobiliare, con attenzione speciale per la parte non emersa fiscalmente, lasciando immutata la pressione fiscale sugli immobili.