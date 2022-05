Pace fatta tra Zelensky e la Germania: Scholz andrà (finalmente) a Kyiv

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Si smuove la politica tedesca verso l’Ucraina. Dopo giorni di incomprensioni tra i due paesi e di forte azione lobbistica a favore della Russia e dei vecchi legami economici le cose sono cambiate. Volodymir Zelensky fa sapere che il nodo si è sciolto con un tweet in cui parla del suo colloquio con il presidente tedesco Hans Walter Steinmeier, al quale nei giorni scorsi aveva negato l’invito in Ucraina, definendolo, per le sue passate commistioni e azioni filorusse, come persona non grata. Puntuto, come sempre, Zelensky dice di aver informato Steinmeier sulla situazione al fronte e su quella, critica, di Mariupol. Nelle parole del presidente ucraino c’è il riconoscimento dell’importante ruolo della Germania in questa fase.