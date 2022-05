Il militarismo di Putin guarda al passato mentre l'Ue guarda al futuro

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Vladimir Putin dice cose diverse da quelle che dicono i putiniani italiani sulle ragioni della sua guerra d'aggressione all'Ucraina. Parla sostanzialmente di guerra preventiva, decisa per contrastare il rafforzamento e l'espansione dell'Ucraina. Ci interesserebbe fino a un certo punto, perché si tratta di evidenti falsità, ma colpisce la differenza con la propaganda filorussa venduta dalle nostre parti, con tutta la retorica sulle minacce Nato o sul contrasto per la Crimea. Comunque c'è stata una celebrazione militarista, aggressiva, antistorica ed è avvenuta a Mosca e una allegra, pacifica, partecipata ed è avvenuta in giro per l'Europa. Qui c'è il discorso di Emmanuel Macron, presidente di turno. E la conferenza stampa. Per dire che l'Ue sa di essere imperfetta e guarda ai cambiamenti possibili, al futuro. La Russia si crede perfetta, nelle parole di Putin, e guarda al passato.