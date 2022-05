Anche la Procura di Bari indaga sui crimini di Putin

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

C'è il massimo riserbo, si procede contro ignoti, e si corre verso la trasformazione della tragedia ucraina in qualcos'altro, tendenza grottesco. La Procura di Bari irrompe nella scena diplomatica e militare con l'indagine per crimini di guerra. E strappa una specie di sorriso perfino sulle terribili vicende belliche, anche se va detto che le testimonianze raccolte sono reali e gravi. Qualche dubbio sulla competenza territoriale, ma quella è un'altra storia e i trascorsi a Trani di uno dei magistrati fanno pensare.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La guerra si incattivisce e istupidisce. Non c'è mai stata una chiara direzione strategica ora se ne è perso anche il barlume. E tutto si fa solo simbolo o nascondimento. I russi attaccano ciecamente sull'acciaieria Azovstal, per uno scalpo. E si ritirano, senza darne notizia, dalle zone strategicamente importanti. Non ci sono più poste sensate da portare al tavolo della trattativa.

Fatto #2

La morte della più nota giornalista palestinese e la indagini da fare.

Fatto #3

In Francia e in molti altri paesi europei via la mascherina anche sugli aerei e negli aeroporti.

Oggi in pillole