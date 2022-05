“Conte? È faticoso”. Letta si sfoga e prova a placare i malumori del Pd

Il partito ribolle: l'area di Orlando invoca un patto per vincolare il M5s. Ma il segretario: “Noi andiamo dritti sui nostri temi". Franceschini rinnova le ragioni dell'alleanza rossogialla: "Non è una condanna, è una scelta. Tanti dei nostri ex elettori ormai sono grillini". Al Nazareno si attendono le amministrative e la resa dei conti tra l'ex premier e Di Maio