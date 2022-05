Sondaggi politici, Fdi e Pd testa a testa. Giù il M5s

Il partito di Giorgia Meloni resta il primo nelle intenzioni di voto, seguito a poca distanza da quello di Enrico Letta. Lieve calo dei grillini, che restano al quarto posto sotto la Lega

Gli ultimi sondaggi realizzati da Swg per conto di La7 e andati in onda ieri, durante il telegiornale condotto da Enrico Mentana, delineano un'Italia ancora ferma sulle inclinazioni emerse la settimana scorsa. Il primato continua a essere conteso tra Fratelli d'Italia e Partito democratico. Entrambi vedono un balzo in avanti dello 0,3 per cento che li porta rispettivamente al 22,9 e al 21,3. Invariato invece il gradimento per la Lega: Matteo Salvini vede il suo partito fermo al 15,6 per cento come l'ultimo sondaggio effettuato. Ancora in calo i grillini: i recenti avvenimenti non sembrano giovare al partito guidato dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che questa settimana incassa un ribasso dell0 0,2 percento fermandosi al quarto posto con un 12,6 percento. Perdono centesimi anche Forza Italia e Azione + Europa. In particolare, il gruppo di Silvio Berlusconi registra un calo dello 0,4 per cento, scendendo al 7,6 per cento, una cifra che lo tiene saldamente sopra Carlo Calenda ed Emma Bonino, che perdono solo 1 centesimo, attestandosi al 5,2 percento.

Nella seconda parte della classifica c'è Italia viva al 2,5 percento (con un incremento di un centesimo rispetto all'ultimo sondaggio), seguono con la stessa percentuale i Verdi, Mdp Articolo 1 e Italexit di Paragone tutti al 2,4 percento. Appena sotto, Sinistra italiana, che dopo l'acquisizione dello 0,2 per cento balza al 2,3 per cento. Chiudono Alternativa e altre liste, di cui queste ultime perdono 5 centesimi rispetto al 9 maggio. Nulla di controcorrente rispetto agli ultimi dati, che avevano dato l'immagine di un podio conteso da Meloni e Letta. In attesa di vedere come le intenzioni di voto si trasformeranno nelle urne delle elezioni comunali in programma il 12 giugno.