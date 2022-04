Più che la linea filorussa di Schröder, Conte ha la linea di Schrödinger

Sbaglia chi pensa che il Movimento cinque stelle abbia, sotto sotto, la linea filorussa di Schröder; piuttosto, ha la linea di Schrödinger. Come il gatto al tempo stesso vivo e morto del proverbiale esperimento mentale del fisico austriaco, la sua politica estera può essere simultaneamente putiniana o antiputiniana, europeista o sovranista, macroniana o lepenista, trumpiana o bideniana, atlantica o eurasiatica. Uno stato di sovrapposizione quantistica che perdura fino al momento in cui qualcuno non si prende la briga di aprire la scatola d’acciaio e compiere una semplice osservazione, come scienza comanda, intimando al gatto di metter fuori il muso. Eppure, c’è voluta una guerra per convincere una parte della nostra informazione che era ora di dare quanto meno una timida sbirciatina nella scatola. Ho dovuto ascoltare tre volte l’intervista a Conte di Corrado Formigli, e tre volte non sono bastate a capire quale sia la posizione del M5s sull’invasione russa dell’Ucraina; e lo confesso, ho provato perfino un colpevole moto di simpatia per l’incommentabile Vito Petrocelli, il presidente della commissione Esteri del Senato espulso da Conte in un bel duello tra indecenze simmetriche, il quale ha ricordato una banale (mezza) verità: “Vergognoso… Ho la stessa posizione in politica estera del governo Conte I e del programma con cui sono stato eletto nel 2018, prima che arrivassero il Pd e Draghi”.

