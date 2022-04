Da Zingaretti a Letta, il Pd ritrova la sua identità anti populista

Atlantismo, liberal democrazia e ora lotta alla politica del No. Il nuovo segretario sta ridisegnando il partito e la sua offerta politica mettendo anche in conto una rottura con il populismo di Conte

Alla fine si dovrà ammettere che ha coraggio. Difatti, nel partito in cui i segretari spesso aleggiano (o galleggiano), tra saponette e “ma anche”, insomma dopo Nicola Zingaretti che attraversava la strada con piedi di felpa, rimanendo a fil di terreno (un fosforo nomade d’occhi, un volatile zig zag e un encomio solenne a Giuseppe Conte “punto di riferimento fortissimo dei progressisti”), ecco che Enrico Letta sta invece ridisegnando il Pd e la sua offerta politica mettendo anche in conto una rottura con il populismo grillino. Dopo aver infatti riscattato l’onore della sinistra tutta, condannando il né-né putinista, ecco che il segretario del Pd ieri è arrivato in soccorso del sindaco di Roma Roberto Gualtieri sostenendolo nell’impresa non da poco – nel paese dell’immobilismo – di voler costruire un termovalorizzatore nella capitale affogata dalla monnezza.