Contro il Pd subalterno

L’ultima chicca è stata la frase sentenza “il green pass uccide l’economia”. Dai tanti leader della destra italiana in questi mesi abbiamo sentito davvero di tutto. Io sono stato duro e critico nei confronti del Gruppo Dirigente Partito Democratico e confermo un giudizio severo contro troppi atteggiamenti legati ad interessi personali e visioni di parte che hanno indebolito la forza e la coerenza del messaggio e di una proposta unitaria del Pd. Mi sono dimesso per dare un colpo, che spero sia servito. È stato utile anche a recuperare uno spazio di iniziativa che una lotta fratricida aveva compromesso. Ma ora attenzione a non permettere che questo stato di cose, producendo implosione politica, agevoli il tentativo in atto di rileggere la storia. Un tentativo che omette passaggi fondamentali di questi anni. Occorre reagire. E occorre rivendicare la nostra funzione: sì, siamo stati noi. In questo Paese smemorato, in cui tutto passa e si scolora in fretta, forse è il momento di dirlo ad alta voce: siamo stati noi democratici, in tanti snodi cruciali della storia d’Italia, a mettere in sicurezza il Paese e garantirgli un futuro. Lo abbiamo fatto durante la più grande crisi sanitaria ed economica del dopoguerra, quando l’Italia ha rischiato di essere travolta: e invece ha resistito e si è messa nelle condizioni di rialzarsi.

