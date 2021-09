Letta (e bocciato). Il suo piano per risolvere la crisi Embraco è quello fallito dei 5s

Il segretario del Pd vuole "chiarimenti" da Draghi e Giorgetti in merito al piano Embraco presentato del governo Conte II. Ma il piano è fallito perché non si è mai trovato il partner privato. E' la condizione necessaria affinché l'Europa non lo ritenga un aiuto di stato

O non conosce tutta la storia o la conosce e non ha saputo inventarsi nulla di meglio. Qual è l’idea formidabile di Enrico Letta per risolvere una delle più grandi crisi industriali d’Italia? Qual è la promessa che ha appena fatto a Torino ai licenziati della Embraco? Riprendere un progetto fallito del precedente governo Conte II, bocciato dall’Europa, e suggerire che la colpa è dell’attuale governo Draghi (dunque del suo) perché “non ha portato avanti gli impegni del precedente. E’ un tema su cui chiederò chiarimenti”. Innanzitutto dovrebbe chiedersi come è possibile che un’azienda in crisi dal 2017 sia nuovamente in crisi nel 2021. Successivamente dovrebbe chiedersi se accorpare Embraco alla Acc di Belluno (come prevede questo eccezionale piano) sia una soluzione o una grande stupidaggine. Il famigerato progetto di cui parla Letta si chiama infatti Italcomp e l’Europa, che ama il segretario del Pd, lo ritiene, senza la partecipazione dei privati, nient’altro che “un aiuto di stato”.