Provenzano vs Bonaccini. Perché il Pd studia la sfida del futuro

Ha destato molte perplessità anche nel Partito democratico la scelta di Enrico Letta di candidarsi senza simbolo. Il segretario dem ovviamente non intende cancellare quel logo o farne a meno in futuro, ma in effetti c’è un problema sul quale i sondaggisti “ingaggiati” dal Nazareno stanno lavorando. Il Pd, in qualsiasi salsa, sia quella di Matteo Renzi o di Nicola Zingaretti oppure di Enrico Letta, ormai oscilla costantemente intorno al 18-20 per cento. Oltre non ce la fa proprio ad andare. Hai voglia a dire che il risultato del 2018 fu il peggiore della storia del Partito democratico, la verità è che ormai i dem restano inchiodati a una percentuale assai lontana da quella di dieci anni fa. E non c’è segretario che riesca a invertire la tendenza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE