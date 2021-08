Emiliano e i negazionisti della Xylella

Qualche mese fa Michele Emiliano diceva: “Siamo riusciti a fermare il batterio e da quattro anni la Xylella è ferma in Puglia. Caso vuole che io sia presidente da quattro anni”. Era una menzogna colossale dato che in questi anni, e proprio per la gestione irresponsabile del presidente della regione Puglia, il batterio si è propagato con una velocità di decine e decine di chilometri l’anno disseccando tutti gli uliveti che ha incrociato. Pochi giorni fa, a chi descriveva con amarezza le foreste pietrificate di ulivi e il paesaggio spettrale del Salento, Emiliano elargiva inviti “per raccontarle della nostra lotta contro la Xylella bloccata da sei anni in provincia di Brindisi”. Anche quella era una balla enorme, visto che ci sono infezioni accertate ovunque in provincia di Bari e ormai, ancora più a nord, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Ma non basta.

