Il M5s a Primavalle si nasconde

Più che desistenza, si direbbe sottomissione. Il M5s non presenterà nessun candidato per il seggio di Primavalle. Il 3 ottobre i residenti della borgata romana dovranno scegliere la persona che siederà a Montecitorio al posto di Emanuela Del Re, grillina ed ex viceministro degli Esteri nominata responsabile speciale dell’Unione europea per il Sahel. Il Pd ha presentato il suo candidato, il segretario della federazione romana Andrea Casu, da sempre fautore di una linea feroce nei confronti di Virginia Raggi. Non il massimo per un’alleanza con i grillini, soprattutto se per le supplettive si vota lo stesso giorno in cui i romani sceglieranno il nuovo sindaco con 5 stelle e Pd divisi. E infatti Casu, non ha ricevuto alcun endorsment, ma di fatto non avrà avversari grillini. Un segnale al Pd anche in vista di un eventuale ballottaggio alle amministrative senza Virginia Raggi.

