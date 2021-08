Gualtieri o Calenda? Un cacadubbi, io, per le elezioni romane

La faccenda del voto utile è più complicata di quanto si potrebbe pensare. Anche nelle imminenti elezioni del sindaco di Roma. A prima vista, sembra semplice. Devi votare utilmente, cioè non necessariamente per il candidato che realizza in pieno o con buona approssimazione il tuo modello di amministratore, per chi abbia inscenato la migliore campagna elettorale, per chi dispone di idee programmatiche più solide e rintracciabili. No. Devi invece votare per chi disponga della più solida base elettorale e politica, posizione di forza oggettiva e sondaggi d’opinione aiutando nel giudizio, allo scopo di impedire che un cattivo amministratore o una macchietta risultino poi eletti a scorno delle tue idee, del tuo interesse a una città decente e della tua valutazione. Insomma, per eventualmente sconfiggere la Raggi o il Michetti bisogna che al ballottaggio arrivi con certezza un candidato alternativo alla sindaca grillina o all’erede dell’Imperatore Ottaviano Augusto (troppa grazia).

