Orlando: "Non mi faccio fischiare dai licenziati"

E’ un ministro preoccupato ma non è il ministro del “castigo”. All’interno del governo Draghi c’è chi adesso non vuole più passare per lo sceriffo anti imprese e neppure per un curatore fallimentare, la faccia bastonata dell’esecutivo. Non sopporta più il racconto che viene fatto. E’ Andrea Orlando, ministro del Lavoro, e questo è quello che pensa e che finora non ha detto: “Non posso essere il ministro che prende i fischi per tutti. Non posso presentarmi di fronte ai cancelli e non dare risposte ai licenziati. Io non posso”. E’ andato a Firenze dopo la chiusura della Gkn, la multinazionale che in un fine settimana, e attraverso una mail, ha licenziato 422 dipendenti. Dice che la bozza antidelocalizzazioni, quella che è stata bocciata da Giancarlo Giorgetti, il ministro dello Sviluppo economico, che l’ha definita nient’altro che una bozza, nasce dall’indignazione che “mi sembra fosse un sentimento comune di tutti i ministri”. Ecco quello che ha confidato a chi in queste ore lo ascolta e ci parla: “Voglio ancora ricordare che solo poche settimane fa, tutta la politica era sgomenta. Tutti quelli che adesso mi danno del castigatore di industriali erano quelli che mi hanno chiesto di intervenire per non permettere più che questo si ripeta”. E’ nato così il testo che ha irritato Confindustria che con il suo presidente, Carlo Bonomi, ha parlato di atteggiamento “punitivo”. In queste ore viene riscritto con i tecnici di Palazzo Chigi.

