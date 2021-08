Orlando: "La bozza antidelocalizzazione trasmessa a Chigi". Contromossa di Giorgetti

Il ministro del Lavoro, Orlando rivendica di aver trasmesso a metà agosto il testo a Chigi. Giorgetti spiega che "trasmettere" non è "condividere" e ragiona su diverse clausole per trattenere le aziende. Uno scontro di "carte"

Roma. E’ un’altra versione. La sua. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dice, e lo ha detto ai suoi collaboratori, che non è vero che la bozza antidelocalizzazioni “non sia stata mai trasmessa a Palazzo Chigi” e che non è vero che il testo non sia stato inoltrato al ministro Giancarlo Giorgetti”. La contesa è adesso una contesa anche linguistica. La differenza è tra il termine “trasmesso” e “condiviso”. Scritta con la viceministra dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ritenuta una bozza “punitiva” dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, la norma sarebbe secondo Giorgetti nient’altro che una bozza e una bozza non si trasmette ma si condivide fra ministri perché c’è una formula da rispettare. Il problema rimane il contenuto. Il Mise lo ritiene sbagliato nella costruzione, errata l’impostazione.