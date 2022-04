Un nuovo ordine europeo. Il manifesto di Enrico Letta

L’Europa è la nostra protezione. Perché, in un mondo di violenti, noi abbiamo il privilegio e la fortuna di vivere in uno spazio politico i cui valori fondanti sono il dialogo, la pace e la forza del diritto, anziché la legge del più forte. L’Europa è insostituibile. Anche chi ne fa bersaglio di critiche, deve riconoscere che è l’unico riparo nei momenti più drammatici. L’Europa è una costruzione fragile. Basta che uno dei 27 stati membri decida di mettersi di traverso e tutto si complica maledettamente, fino alla paralisi politica. Per questo l’Europa va cambiata e resa all’altezza della sua missione storica e delle aspettative dei cittadini. Soprattutto, va liberata dal cappio del diritto di veto che la soffoca nelle sue aspirazioni. Va rafforzata nella sua dimensione sociale. Va, finalmente, resa adulta nel campo dell’energia, della sicurezza e della politica estera.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE