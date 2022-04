Pure sul fisco Draghi zittisce Salvini

Ricevendo le delegazioni del centrodestra Mario Draghi ha ribadito che non è affatto intenzione del governo, specialmente in una fase critica come quella attuale, inseverire il prelievo fiscale o introdurre una nuova patrimoniale sulla casa. Si vedrà come queste intenzioni si tradurranno in, probabilmente assai lievi modifiche ai provvedimenti all’esame del Parlamento, ma in ogni caso non si tratta affatto di un cedimento alla campagna un po’ sgangherata contro chi “mette le mani nelle tasche degli italiani”. In realtà il centrodestra non aveva alcuna ragione per dubitare dell’orientamento del premier, che sa benissimo come, per stimolare domanda e investimenti in una fase segnata da una forte inflazione, bisognerebbe ridurre e non certo aumentare il prelievo fiscale. Questa precisazione, però, serviva anche a tacitare la campagna di segno opposto, capeggiata dalla Cgil e appoggiata da estrema sinistra e settori del Pd, che insiste nel chiedere una patrimoniale livellatrice.

