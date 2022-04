Ecco dove la grande stella di Draghi brilla meno del previsto

Il coraggio contro Putin che c’è e le delusioni in Italia che non mancano: giustizia, concorrenza e partite industriali. Perché è meglio essere coraggiosi che tirare a campare

Il Financial Times di ieri ha dedicato un lusinghiero articolo al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ricostruendo un passaggio dei colloqui tra il premier italiano e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il quale è stato Draghi a prendere l’iniziativa nei confronti della Banca centrale russa, triangolando personalmente con la numero uno del Tesoro americana, Janet Yellen, per accelerare il percorso che ha portato ad avviare le sanzioni per congelare le riserve in valuta estera, passaggio senza il quale non sarebbe stato possibile attutire il colpo di altre sanzioni.