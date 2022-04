Il paradosso da schiaffi degli utili idioti del putinismo

C’è uno spettro che si aggira per l’Europa. E’ lo spettro non del comunismo ma dell’alternativa al nazionalismo putiniano. Certo. Trovare una ragione per non perdere la fiducia nel futuro quando le bombe colpiscono città europee, quando milioni di bambini sono costretti a scappare dalle loro case, quando paesi invasori sono disposti a non escludere ogni tipo di arma per raggiungere il proprio obiettivo non è semplice e spesso appare come un’operazione spericolata. Eppure, nelle oscenità generate dalla guerra putiniana, c’è un elemento interessante prodotto dalla violenza russa e quell’elemento riguarda un riflesso politico poco analizzato. Legato non allo smascheramento degli utili idioti del putinismo, ma alla difficoltà con cui tutti coloro che nel passato hanno cercato di sposare le tesi putiniane oggi si accorgono di vivere in un dramma nel dramma. E quel dramma è presto spiegato: rendersi conto che tutto ciò contro cui si è combattuto per anni in realtà altro non era che il vero vaccino necessario da mettere in campo per difendere le nostre libertà.

