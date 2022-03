"Così la propaganda di Putin ha traviato leader politici e giornali italiani". Intervista all'ambasciatore ucraino

E’ l’alba della vigilia, quella che precede il primo triste anniversario. “Il primo a sottovalutare l’orgoglio e la dignità del nostro popolo è stato proprio Putin, che di certo non si aspettava che dopo un mese dall'inizio dell'invasione il suo esercito si sarebbe ritrovato così in difficoltà. E forse proprio per questo ha iniziato a bombardare in modo indiscriminato, a uccidere civili in modo cinico”. Ma è anche l’alba del giorno dopo, il senso del discorso pronunciato a Montecitorio da Volodymyr Zelenskyy solo ventiquattro ore fa va ancora capito appieno. “Ho visto che è stato letto come un intervento molto cauto e misurato”, sorride Yaroslav Melnyk, ambasciatore ucraino a Roma. “Ma ogni paese è diverso, e in ognuno ci sono equilibri politici di cui tener conto. Il Parlamento italiano, ad esempio, è stato fino a poco tempo fa, forse fino a pochi minuti prima dell’invasione, a maggioranza filorussa”. E quelle assenze, più o meno motivate, tra gli scranni della Camera, dimostrano che forse qualche incrostazione di filoputinismo ancora permane. “Le scelte di deputati e senatori sono tutte legittime, non spetta a me giudicarle. Chi non ha sentito l’importanza di essere in Aula, ieri, evidentemente ha espresso il suo personale consenso, più o meno esplicito, alle stragi di donne e bambini perpetrate dall’esercito russo. Per chi ha scelto di non esserci, la lotta del nostro popolo in nome dei valori europei non vale nulla”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE