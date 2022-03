C'è Zelensky, mezzo Parlamento pronto al forfait. Non solo gli amici di Putin

Oltre una ventina a casa con il Covid, poveri loro. Altri in malattia ordinaria. Un po’ in maternità. Gruppi in missione, in Qatar, per esempio. Quelli che perderanno il treno o non troveranno la strada. Chi rimarrà a fare “politica sul territorio”. E poi certo i senatori, abituati per esempio a lavorare il martedì pomeriggio. Non prima. Ecco perché, secondo le stime che girano a Montecitorio, oggi i parlamentari italiani riuniti in “seduta comune informale” per ascoltare il presidente ucraino Zelensky saranno all’incirca poco più della metà. E’ la zona grigia del chissenefrega, che si aggiunge a quella dei filoputinisti: io non vengo, se non c’è Vlad.

