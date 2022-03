Decreto energia, la conferenza stampa di Draghi in diretta da Palazzo Chigi

Il governo licenzia il decreto energia, che comprende un pacchetto di misure per contrastare l'aumento dei prezzi di gas e petrolio in seguito all'inizio della guerra inn Ucraina. Il premier Draghi ne illustra i dettagli in conferenza stampa, insieme al ministro dell'Economia Daniele Franco, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.