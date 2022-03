L'ombra di Putin sulla Lega, che diserta sul decreto Ucraina

Igor Lezzi è segretario della Lega Nord, il partito che ha firmato l'accordo con Russia Unita. È lui che formalmente avrebbe dovuto recedere dall'intesa Mosca: "Non mi è stato detto nulla al riguardo, quell' accordo non vale nulla". Ma in Parlamento quando si parla del Cremlino il Carroccio latita

L’uomo da interpellare è lui. “Io? E che c’entro, io?”. C’entra, Igor Iezzi, in questa storia di ammiccamenti salviniani al Cremlino. Perché è lui, formalmente, il segretario della Lega Nord. “Ancora questa roba dell’accordo con Russia Unita?”, sbuffa il deputato del Carroccio, mentre attraversa il Transatlantico. Ancora, sì. Perché è questa la spiegazione che, da giorni, i vertici della Lega, di quella nuova, ci danno: e cioè che l’accordo programmatico col partito di Vladimir Putin – un accordo firmato il 6 marzo del 2017 da Matteo Salvini in persona, volato a Mosca per l’occasione – non è roba che riguardi più il partito guidato dall’ex ministro dell’Interno. No, perché quell’intesa era stata siglata dal segretario della fu Lega Nord. E invece oggi Salvini è segretario della Lega Salvini premier, nuovo contenitore che avrebbe dunque lasciato in eredità alla vecchia casa madre i patti internazionali sottoscritti in passato.