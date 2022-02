Il Pd dubbioso si avvia verso un “no” sui quesiti sulla giustizia

I referendum sono lì, sullo sfondo, verso la primavera-estate. Molto prima, lunedì, ci sarà la direzione Pd in cui il tema verrà affrontato, per cominciare a rispondere alla domanda: come voterete? “Mancano tre mesi”, è la frase che dal partito si fa strada all’esterno per sottolineare il fatto che la questione sarebbe meglio non diventasse per così dire prioritaria. Tuttavia la situazione è potenzialmente (e mediaticamente) scivolosa, se non si vuole apparire troppo sbilanciati dal lato referendario senza tuttavia diventare simili a chi sulla giustizia affrontata con parole d’ordine manettare ha costruito successi elettorali, a partire dai Cinque Stelle delle origini. Ma non è molto condivisa la posizione della deputata Pd Enza Bruno Bossio, che, intervistata da questo giornale, aveva espresso dubbi sulla posizione attendista del partito: “A giudicare dall’attività dei miei colleghi in commissione Giustizia, dove si continuano a sottoscrivere emendamenti con l’ex ministro Bonafede”, aveva detto Bruno Bossio, “se ci sottraessimo dalla campagna referendaria non sarebbe più il segnale di una timidezza, bensì di complicità o subalternità ai peggiori istinti giustizialisti”.

