"Referendum, perché no?”. Parlano i dem Ceccanti, Raciti e Bruno Bossio

La Corte costituzionale dà l’ok a cinque quesiti sulla giustizia. La Lega esulta, la Meloni annuncia che ne sosterrà alcuni, Gelmini chiede comitati unitari per il sì. Il M5s è contrario. E il Pd? Rischia di osservare la partita dagli spalti. Ma siamo sicuri sia una strategia condivisa nei gruppi parlamentari? “Che la giustizia abbia una serie di nodi irrisolti non lo scopriamo certo adesso. Siamo chiamati a una responsabilità anche dai referendum, ma lo eravamo già prima e lo saremo anche dopo”, dice al Foglio il deputato dem Stefano Ceccanti. “Bisogna valutare caso per caso. Alcuni interventi potremmo farli per legge. Altrimenti non vedo perché non dovremmo votare sì al referendum”. Ancor più espliciti di lui i colleghi Fausto Raciti e Enza Bruno Bossio, che a Letta chiedono: “Se non ora, quando?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE