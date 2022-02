Borghi (Pd): "Le ansie della Lega non possono bloccare il governo"

"Il Pd è compatto nel sostenere Draghi: non ci sono increspature, la linea è largamente condivisa. Il paese non può pagare dazio a causa delle differenze di linea politica e al tatticismo esasperato all'interno del Carroccio", dice il deputato dem, componente della segreteria

“Non si può mettere in discussione, 'ammaccare' l'azione del presidente Draghi, a causa di un tatticismo estremo. Il paese non può pagare dazio a causa delle differenze di linea politica all'interno della Lega”: la notte del milleproroghe che ha visto l'esecutivo andare sotto in quattro votazioni e una maggioranza che si riscopre a geometria variabile, rischia di alimentare ulteriori tensioni e di avvicinare le elezioni. Ma la questione, spiega al Foglio Enrico Borghi, deputato e componente della segreteria Pd, “è molto semplice: c'è uno iato che rischia di essere molto profondo, tra il dibattito interno ad alcuni partiti e la realtà. Abbiamo una pandemia da gestire, abbiamo altre problematiche insorgenti, dal caro vita alla crisi delle materie prime e dell'energia. Abbiamo l'esigenza di mettere a terra i fondi del Pnrr e di dare garanzie all'Europa”.