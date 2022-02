Il M5s pressa Conte: "Devi chiedere a Draghi di sospendere il green pass"

Nell'assemblea congiunta, deputati e senatori concordi sulla necessità di sopprimere la certificazione dopo il 31 marzo, quando lo stato d'emergenza dovrebbe essere abrogato. Sileri alla sbarra: "Lui non ci rappresenta". Tensioni in vista col Pd

Attenuare le restrizioni. Sospenderle, perfino. Riporre il green pass tra i rottami della pandemia che è stata e che ancora è, e che però forse potrebbe non essere più, come a volerne esorcizzare la permanenza. Insomma, “dare un segnale”, per “non lasciare che sia solo la Lega a intestare la politica delle riaperture”. Il Movimento 5 stelle sembra insomma essersi deciso: dal 31 marzo, con la soppressione – non ancora certa, ma ritenuta assai probabile – dello stato d’emergenza, devono decadere anche le norme più rigide pensate per il contenimento della pandemia, a partire dall’obbligo della certificazione. Deputati e senatori lo stanno chiedendo proprio ora, nel corso di un’assemblea congiunta, a Giuseppe Conte. Che, da remoto, sta assistendo alla lunga sequenza di interventi dei suoi parlamentari, riservandosi poi una chiusura finale. E l’opinione diffusa, tra i grillini, è pressoché unanime: “Bisogna allentare le restrizioni”.