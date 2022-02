Dal Veneto alla Sicilia, Letta rispolvera le larghe intese per le amministrative. Con un occhio al 2023

Il segretario del Pd guarda molto al nord, e sogna di espugnare Verona. Propone un patto a Bonaccini, "l'uomo in più" nel settentrione. Poi c'è il rebus della Sicilia, dove un pezzo di Pd, e i grillini vicini a Di Maio, non disdegnano un accordo per Palermo e la regione che coinvolga anche Forza Italia. Boccia: "Si parte dall'sse rossogiallo, ma si putna ad allargare il più possibile"

La verità è che non lo esclude. Certo, neppure si affanna per arrivarci. Perché la cifra di Enrico Letta, la sua forza, è attendere il maturare degli eventi, non affezionarsi mai a un’unica soluzione. “E del resto è partito dicendo forza Draghi; poi ha pensato alla Belloni temendo di dover cedere su Casini; alla fine si è arrivati su Mattarella e lui si è intestata la vittoria della partita. Chapeau”, commentava giorni fa, sorridendo, Matteo Orfini. E dunque anche in vista delle amministrative, il segretario del Pd si tiene aperte tutte le strade: compresa quella che punta allo sfondamento al centro, al campo largo che si fa larghissimo, che ammicca insomma anche a pezzi di Forza Italia. Vale al nord, dove per la prima volta dopo decenni al Nazareno si sogna di tornare a vincere in partibus infidelium; e vale anche in Sicilia, dove tutto è più complesso, e dunque bisogna maneggiare con cautela.