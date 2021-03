Letta chiama il veneto Possamai al Nazareno. Una segreteria che guarda sempre più al nord

Questioni di storia e di geografia. Di storia, perché la storia di Giacomo Possamai è da sempre intrecciata con quella di Enrico Letta. Di geografia, perché la promozione al Nazareno del capogruppo del Pd in regione Veneto è l'ennesimo segnale di una segreteria che guarda molto al nord, e alle sue ragioni, per trovare nuovo slancio e nuovo spazio di manovra. "In più Giacomo è giovanissimo", ripete Letta: e anche questo, nella narrazione dell'ex premier, ha un suo indubbio valore.

