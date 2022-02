Letta e Renzi, un incontro per avviare l'intesa sulle amministrative, con vista 2023

Nei giorni della passione grillina, il segretario del Pd cerca di mettere in sicurezza il "campo largo". "Se Matteo ci vorrà stare, è il benvenuto, ma nessun veto al M5s", dice Boccia. Il senatore di Scandicci pensa a un patto di non belligeranza coi dem per le comunali, e spera in un sostegno su Palermo e la Sicilia. Gli scenari di voto nei capoluoghi

E’ l’incontro del dopo, per discutere di ciò che resta dopo la baruffa quirinalizia. Ma è anche quello che serve a definire quel che verrà. Le divergenze restano, certo. Le ruggini personali stanno lì, incrostate dove è più difficile rimuoverle. E però nella settimana del Colle c’è stato “un riconoscimento reciproco”, dice Enrico Letta: una mutua attestazione di professionalità, quantomeno. “Più volte m’è sembrato che fossimo gli unici due a percepire la reale gravità della partita in atto”, ha confessato il segretario del Pd. E allora eccolo qui, a metà mattina, apparire davanti a Palazzo Giustiniani. Matteo Renzi lo aspetta nel suo ufficio, come anticipato ieri dal Foglio.it, dopo una nottata passata a spiegare ai suoi le ragioni di una controffensiva mediatica contro i pm che lo accusano sul caso Open che, dice il senatore di Scandicci, ha poco a che vedere con la magistratura e molto a che vedere con giochi più indicibili. Si lancia perfino in un paragone col Clint Eastwood di “Gran Torino”, quello che se la prende coi bulli del quartiere: “Ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto arrabbiare”.