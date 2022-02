In vista dei referendum, il Pd si interroga sulla propria vicinanza al cittadino

L’attesa per la decisione della Corte, da ieri riunita per esaminare i quesiti referendari sulla giustizia (in serata è arrivato il no al quesito sull'omicidio del consenziente), porta i partiti a interrogarsi sul passato (c’è stato un “ritardo” nel recepire temi importanti per l’opinione pubblica?) ma anche sul futuro (l’eventuale gap è colmabile in Parlamento?). Il Pd, in particolare, si trova nella posizione non semplice di chi, dicendosi vicino ai cittadini, al tempo stesso si trova apparentemente un passo indietro rispetto all’avversario politico Matteo Salvini, che i referendum, con i Radicali, li ha voluti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE