Caro bollette e superbonus, la conferenza stampa di Draghi sul nuovo decreto

Misure per circa 8 miliardi di euro. E' l'importo su cui si aggira il complesso di interventi del governo per fronteggiare l'aumento delle bollette a carico di famiglie e imprese. Che vengono spiegati in una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi e i ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica). Una politica di contrasto all'aumento dei prezzi che era stata anticipata al Foglio dalla sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra.

Sul tavolo del governo, anche il piano per raddoppiare l'estrazione di gas nel nostro paese. Sul Foglio ne avevamo scritto la scorsa settimana dando notizia del dossier sul tavolo del ministero dell'Economia.



Draghi: "In campo quasi 8 miliardi, 6 sull'energia. Senza scostamento"

Con il Dl bollette e automotive approvato oggi "mettiamo in campo quasi 8 miliardi di euro di cui 6 sul'energia senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio ma utilizzando i margini che derivano dagli ottimi risultati sul fronte della crescita e della finanza pubblica ottenuti lo scorso anno, descritti anche dal governatore della Banca d'Italia nel suo intervento piu' recente". Così in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi. Che ha anche annunciato un miliardo di euro all'anno per i prossimi otto anni destinati al settore automotive. Ulteriore aggiunta del premier. "Interveniamo in maniera strutturale per aumentare la produzione di gas italiano e per velocizzare e semplificare l'installazione di impianti di energia rinnovabile". Si tratta du 5 miliardi di metri cubi di gaa a prezzi vantaggiosi per le aziende enegivore e le PMI, ha reso noto il governo.