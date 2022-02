"Bollette e Superbonus in Cdm. Su automotive è l'ora della riconversione". Parla Guerra (Mef)

"Misure che vanno dai 5 ai 7 miliardi contro il caro energia. Pannelli solari in ogni edificio pubblico. Più gas, no trivelle. E sul Superbonus si codificherà il credito". Intervista alla sottosegretaria all'Economia che anticipa il prossimo provvedimento del governo

Sarà il terzo intervento in un anno contro il caro energia. I miliardi destinati circa cinque, ma si confida sette. Il provvedimento è previsto per il Cdm di domani e, al Foglio, lo presenta la sottosegretaria dell’Economia, Maria Cecilia Guerra. Ce la farete dunque a trovare il denaro, ma soprattutto sarà sufficiente come denaro? “Lo troveremo ma è necessario spiegare che pure questo terzo intervento sarà un intervento di sostegno”. Cosa significa? “Che non potrà compensare tutti gli effetti dell’aumento generato dal mercato”.